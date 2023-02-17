Юлия Чичерина и Вадим Самойлов выступили с концертом перед бойцами СВО

17.02.2023

Юлия Чичерина и Вадим Самойлов выступили с концертом перед бойцами СВО
Музыканты Вадим Самойлов и Юлия Чичерина выступили с концертом перед бойцами СВО в Луганске, передают «Вести».

Сообщается, что рок-музыканты исполнили для участников боевых действий свои хиты, а после концерта сфотографировались с ними.

Вадим Самойлов и Юлия Чичерина поддержали спецоперацию России на Украине. Самойлов выступал с концертами на передовой и в новых регионах. Артист отмечал, что военнослужащим была важна моральная поддержка.

Юлия Чичерина оказывает поддержку военным с начала конфликта на Украине. В минувшем году артистка получила звание «Заслуженный артист России».


Фото: Pixabay.com