Юлия Чичерина и Вадим Самойлов выступили с концертом перед бойцами СВО

Сообщается, что рок-музыканты исполнили для участников боевых действий свои хиты, а после концерта сфотографировались с ними.Вадим Самойлов и Юлия Чичерина поддержали спецоперацию России на Украине. Самойлов выступал с концертами на передовой и в новых регионах. Артист отмечал, что военнослужащим была важна моральная поддержка.Юлия Чичерина оказывает поддержку военным с начала конфликта на Украине. В минувшем году артистка получила звание «Заслуженный артист России».