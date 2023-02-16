Юрий Башмет рассказал о попытке срыва его выступления украинским активистом

По словам Башмета, активист был задержан за попытку сорвать его выступление. Инцидент произошел пять лет назад в Зальцбурге. Тогда Башмет исполнял с иностранным коллективом концерт Шуберта.«К сцене подбежал мужчина с транспарантом и начал что-то выкрикивать на украинском языке», — вспомнил Башмет на открытии Зимнего фестиваля искусств в Сочи.Дирижер добавил, что активиста увела охрана. Во время выступления коллектива с той же программой в другой день никто не пытался сорвать концерт, рассказал Башмет. Башмету сообщили, что нарушителя задержали и не выпустят до тех пор, пока самолет с маэстро не поднимется в воздух.