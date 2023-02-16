Вышел первый трейлер фильма «Тетрис» с Никитой Ефремовым

YouTube-канал Apple TV выпустил первый трейлер биографического фильма «Тетрис». Главные роли в картине сыграли Тэрон Эджертон и Никита Ефремов.



Создателя игры «Тетрис» Алексея Пажитнова сыграл Никита Ефремов, роль Хэнка Роджерса, продавца видеоигр, досталась Тэрону Эджертону. Режиссером картины выступил Джон С. Бейрд.



Лента посвящена истории создания популярной игры. Спустя четыре года после изобретения игры Пажитнов знакомится с Роджерсом, увидевшим в «Тетрисе» потенциал и решившим познакомить с игрой весь мир.



Премьера картины запланирована на 31 марта и состоится на стриминговой платформе Apple TV+.











