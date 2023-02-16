В драмтеатре Оренбурга после ремонта открылся малый зал

Малый зал открылся после капитального ремонта и технического переоснащения.По словам министра культуры Оренбургской области Евгении Шевченко, открывшийся зал будет экспериментальным.«Замыслы есть, задумки есть о театре контактном, о театре, где зритель является не только сопереживающим, как в любом другом театре, но еще и соучастником театрального и постановочного процесса», — рассказала министр.Руководитель добавила, что в новом зале обновили свет и звук, театральное оборудование. Рабочие выполнили звукоизоляцию, установили современную вентиляцию, решили вопросы пожарной безопасности.