В драмтеатре Оренбурга после ремонта открылся малый зал

В драмтеатре Оренбурга после ремонта открылся малый зал

16.02.2023

В Оренбурге после реставрации открылась малая сцена Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького, передает ТАСС.

Малый зал открылся после капитального ремонта и технического переоснащения.

По словам министра культуры Оренбургской области Евгении Шевченко, открывшийся зал будет экспериментальным.

«Замыслы есть, задумки есть о театре контактном, о театре, где зритель является не только сопереживающим, как в любом другом театре, но еще и соучастником театрального и постановочного процесса», — рассказала министр.

Руководитель добавила, что в новом зале обновили свет и звук, театральное оборудование. Рабочие выполнили звукоизоляцию, установили современную вентиляцию, решили вопросы пожарной безопасности.



Фото: Pixabay.com