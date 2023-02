Мультфильм «Как приручить дракона» получит киноадаптацию

Студия Universal начала разработку игрового фильма о приключениях Иккинга и Беззубика, сообщил Variety.





Скрипт киноверсии How to Train Your Dragon напишет один из режиссеров и сценаристов оригинального мультфильма, а также постановщик и сценарист двух его сиквелов Дин Деблуа. Он же снимет фильм. Продюсированием проекта займутся Марк Э. Платт и Адам Сигел.





Подробности сюжета пока неизвестны. Кинокартину планируют выпустить в 2025 году.





Трилогия мультфильмов о племени викингов и драконах основана на книгах британской писательницы Крессиды Коуэлл. Франшиза также включает сериалы и короткометражки.





Первая анимационная лента дебютировала в 2010 году. Ее действие разворачивается на острове Олух, где живет племя викингов во главе со Стоиком. Они сражаются с главными врагами — драконами, разоряющими деревню. Сын вождя Иккинг не похож на отца. Вместо борьбы с драконами он начинает дружить с самым опасным из них — Ночной Фурией. Эта дружба кардинально меняет жизнь Иккинга, его семьи и племени.





Фото: кадр из мультфильма How to Train Your Dragon