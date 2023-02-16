Трейлер Atomic Heart появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Рекламу ролевого экшна от российских разработчиков показали в преддверии релиза «Атомного сердца».





Французская компания-издатель игры Focus Entertainment сообщила в твиттере, что Atomic Heart отправилась в «небольшое путешествие». «Как дела на Таймс-сквер?» — говорится в публикации.





В качестве рекламы экшн-шутера на одном из экранов площади на Манхэттене крутили сокращенную версию его трейлера длительностью 30 секунд. Таймс-сквер — одно из самых популярных у туристов мест в США и мире. Благодаря этому крупнейшие компании рекламируют там свои продукты.





Atomic Heart выйдет 21 февраля. Ранее создатели выпустили трейлер со звездой «Пацанов» и Supernatural Дженсеном Эклсом в роли разведчика Сергея Нечаева.





Фото: кадр из трейлера Atomic Heart