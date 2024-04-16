Художники из 30 стран приедут на фестиваль «Традиции и современность» в Москву

В Москве пройдет фестиваль «Традиции и современность».



Фестиваль пройдет с 20 по 23 июня в Гостином дворе и соберет художников со всего мира.



Особенностью фестиваля этого года станет участие в нем художников из стран БРИКС. Ожидается, что в Москву приедут художники из более чем 30 стран мира, в том числе из Китая, ОАЭ, Ирана, Ирака, Индии, Эквадора, Чили, Турции.



Девизом фестиваля этого года станет «Искусство без границ».



«Наш фестиваль всегда был открытой площадкой, где соседствуют не только разные виды искусства, но и разные страны. Эта философия открытости способствует культурному взаимообмену и узнавания и познанию людьми друг друга. Возможность демонстрации на одной площадке предметов искусства различных направлений и эпох, выполненных в различных техниках, стилях и жанрах, формирует у экспонентов и зрителей чувство единения со всем миром, чувство осознания важности и ценности каждой нации и страны в формировании мирового культурного наследия», — рассказала президент фестиваля Вера Киселева.



В программу фестиваля также входит вручение международной награды в области изобразительного искусства «ВЕРА». Награда вручается в десяти номинациях по каждому направлению из искусств.









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