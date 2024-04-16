Светлана Ходченкова и Юрий Колокольников сыграют в фильме «Волшебник Изумрудного города»

Юрий Колокольников и Светлана Ходченкова войдут в актерский состав семейного фэнтези по мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города».



Фильм выйдет на экраны 1 января 2025 года, передает кинокомпания «Централ партнершип».



«Главную героиню, Элли, девочку, которая попадает в волшебный мир, играет Катя Червова. Она невероятно обаятельна, талантлива и вынослива. На съемках она прошла через огонь и воду, через сложнейшие сцены, и сама делала трюки. <...> Мы долго думали, долго перебирали, кто сыграет Дровосека, и потом всех осенило: Юра Колокольников! Еще с нами Светлана Ходченкова, какой мы никогда ее не видели», — говорится в сообщении.



Роли в фильме также сыграют Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев и другие.



Авторами сценария выступили Тимофей Декин и Роман Непомнящий. Релиз картины запланирован на 1 января 2025 года.









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