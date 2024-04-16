В рамках фестиваля «Твой шанс | Гитис fest» покажут 23 спектакля

16.04.2024
Зрители Международного фестиваля студенческих спектаклей «Твой шанс | Гитис fest» увидят 23 спектакля. Смотр пройдет с 15 по 30 апреля.
Фестиваль представляет собой совместный проект Театрального центра СТД России «На Страстном» и Российского института театрального искусства – ГИТИС. «Твой шанс» отмечает 20-летний юбилей. В афише фестиваля собраны выпускники театральных вузов и колледжей из Сербии, Казахстана, Индии, Китая, а также Воронежа, Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саратова, Тамбова, Якутска и Ярославля.
Спектакли покажут в Театральном центре СТД России «На Страстном», на сцене Учебного центра ГИТИС. Участники фестиваля смогут посетить мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и сцендвижению от ведущих педагогов института.
Помимо театральной программы, на полях мероприятия пройдет выставка работ молодых театральных художников имени Олега Шейнциса. Посмотреть экспозицию сможет каждый желающий.
Фото: Пресс-служба «Твой шанс | Гитис fest»