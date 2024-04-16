В Петербурге проходит конференция о древнерусском певческом искусстве

Седьмая Международная научно-практическая конференция молодых специалистов «Музыкальная медиевистика в XIX веке» началась в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.
Научная часть программы состоит из тематических заседаний, открытых лекций и встреч со специалистами. Культурный раздел включает в себя серию концертов.
«Цель конференции — обмен научным опытом между молодыми исследователями, налаживание научного и творческого общения между талантливыми представителями студенчества России и зарубежных стран для расширения перспектив их научных изысканий», — уточнили организаторы.
Студенты, аспиранты, соискатели кафедры древнерусского певческого искусства консерватории и ведущих музыкальных вузов страны представят свои доклады.
Участники обсудят византийское и русское осмогласие, тему песнопений и богослужения в Великий пост, а также древнерусское певческое искусство в современном образовании и другие вопросы. 17 апреля на полях конференции выступит ансамбль Научно-исследовательской лаборатории русской и музыкальной медиевистики имени Бражникова.
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