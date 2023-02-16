В Театре Вахтангова дебютирует «Феллини. 8 1/2» с Владимиром Вдовиченковым

16 февраля в московском театре состоится премьера спектакля Лейлы Абу-аль-Кишек по мотивам фильма «8½» Федерико Феллини, сообщило ТАСС.





Постановщица отметила, что не преследовала цель просто переложить сценарий культовой кинокартины для театра. По ее словам, кинематографический язык Феллини «очень театрален». Абу-аль-Кишек давно хотела поработать с его творчеством, к тому же она искала редкий материал для театра. В итоге получилась постановка, которую она назвала историей, пронизанной юмором и иронией. Инсценировку написал Станислав Барышников.





Премьерные показы пройдут на Новой сцене 16, 17, 26 февраля.





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