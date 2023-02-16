В новом тизере «Русалочки» представили ведьму Урсулу и принца Эрика

Студия Disney показала ролик киноадаптации своего мультфильма The Little Mermaid 1989 года.





Тизер «Русалочки» с Холли Бэйли появился за 100 дней до выхода фильма в прокат. Его премьера состоится 26 мая.





Вместе с главной героиней Ариэль в ролике можно увидеть других русалок и обитателей подводного мира. Также он представил первый взгляд на принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг) и ведьму Урсулу (Мелисса Маккарти).





Сюжет фильма-мюзикла режиссера Роба Маршалла повторяет историю оригинального мультфильма. Ариэль — младшая дочь короля Тритона с прекрасным голосом, тягой к приключениям и исследованию надводного мира. Ариэль нарушает запрет отца на общение с людьми и соглашается на сделку с Урсулой, чтобы пожить на суше. В итоге в опасности оказываются и она, и корона Тритона (Хавьер Бардем).



