Теодор Курентзис и musicAeterna проведут творческую резиденцию в Красноярске

Фото: Александра Муравьева

25 февраля пройдут мастер-классы по игре на скрипке и виолончели для студентов-музыкантов, на которых смогут побывать все желающие. Посетители лекции «Квартеты Шостаковича сегодня: как слушать и что слышать» узнают о восприятии струнного квартета и ответах на музыкальные ребусы композитора.26 февраля состоится «Оркестровая игра», участники которой попадут в состав оркестра, даже не обладая знаниями нотной грамоты. В этот же день пройдет танцевальный мастер-класс для всех желающих. А в заключительный день, 27 февраля, – двигательный ворк-шоп для студентов-музыкантов.В музыкальной части программы musicAeterna под управлением Курентзиса исполнит струнные квартеты Шостаковича, увертюры Вагнера и произведения Чайковского.