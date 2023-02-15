В Италии открылась выставка к 150-летию Шаляпина

В экспозицию «Браво, Шаляпин!», посвященную 150-летию со дня рождения знаменитого баса, вошли уникальные фотографии, афиши, рисунки, рецензии в СМИ, предоставленные Российским национальным музеем музыки, миланским театром «Ла Скала», Римским оперным театром.Директор Русского дома Дарья Пушкова назвала самой главной ценностью мероприятия то, что итальянские театры не отказались поддержать выставку своими материалами.«Затем мы откроем в наших залах следующую выставку из архива РНММ, посвященную композитору Сергею Рахманинову. После этого, я надеюсь, выставка о Шаляпине <...> отправится в путешествие по всей Италии. Мы будем продолжать сохранять этот хрупкий мост, который на данный момент является главной связующей нитью между нами и Италией», — рассказала Дарья Пушкова.