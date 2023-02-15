Музей Победы проведет онлайн-программу ко Дню защитника Отечества

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню защитника Отечества.





Тематическая программа будет представлена на сайте музея в День защитника Отечества, передает пресс-служба учреждения.



Посетителей ждет 23 февраля виртуальная экскурсия по выставке, приуроченной к праздничной дате, программы об оружии Красной Армии, концерт военных песен и показ документального кино.



Виртуальная экскурсия позволит пользователям увидеть десятки подлинных раритетов из фондов Музея Победы: исторические документы, приказы о награждении, фотографии, газеты и многое другое.



Передачи «Интересно об оружии» и «Оружие и его создатели» познакомят с экспонатами из коллекции музея.



Документальный фильм «Стальная дивизия. Октябрь сорок первого...» расскажет о малоизвестных эпизодах Битвы под Москвой.



В завершение программы состоится концерт духового оркестра студентов института «Академия имени Маймонида».









Фото: пресс-служба Музея Победы