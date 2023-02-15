START анонсировал новый сезон «Содержанок»

15.02.2023

START анонсировал новый сезон «Содержанок»
В онлайн-кинотеатре START выйдет четвертый сезон сериала «Содержанки», передает пресс-служба сервиса.

К своим ролям вернутся Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Марина Зудина, Владимир Мишуков и другие. Режиссером нового сезона выступила Ламара Согомонян. Премьера нового сезона состоится 16 февраля. 

Создатели картины сообщили, что в каждом из сезонов были спрятаны две интриги — кто будет убит и какую песню исполнит Сабина Ахмедова. В этот раз она споет кавер на песню Шуры «Ты не верь слезам».

Действие нового сезона развернется спустя три года после «белой вечеринки» в Санкт-Петербурге.


Фото: кадр из фильма «Содержанки»