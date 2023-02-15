START анонсировал новый сезон «Содержанок»

В онлайн-кинотеатре START выйдет четвертый сезон сериала «Содержанки», передает пресс-служба сервиса.



К своим ролям вернутся Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Марина Зудина, Владимир Мишуков и другие. Режиссером нового сезона выступила Ламара Согомонян. Премьера нового сезона состоится 16 февраля.



Создатели картины сообщили, что в каждом из сезонов были спрятаны две интриги — кто будет убит и какую песню исполнит Сабина Ахмедова. В этот раз она споет кавер на песню Шуры «Ты не верь слезам».



Действие нового сезона развернется спустя три года после «белой вечеринки» в Санкт-Петербурге.









Фото: кадр из фильма «Содержанки»