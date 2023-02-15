Новый проект «Бьюти Баттл» стартует на ТНТ 25 февраля

В шоу стилисты-парикмахеры со всей России будут соревноваться за приз в 1 млн рублей, сообщила «РГ».





Ведущей конкурса выступит певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза). В судейскую бригаду войдет телеведущая и фэшн-блогерша Карина Нигай.





В проекте примут участие 16 парикмахеров. Сначала их ждут парные состязания, по итогам которых шоу будет покидать один из дуэтов. Когда число конкурсантов сократится до восьми, стартуют индивидуальные конкурсы. Победителю достанется 1 млн рублей.





По словам Чистяковой-Ионовой, она станет проводником между судьями и участниками «Бьюти Баттла». Она отметила, что постарается поддерживать конкурсантов, для которых проект предоставляет «огромный шанс изменить свою судьбу».





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