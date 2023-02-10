Стала известна дата российской премьеры «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом

Картина Ари Астера «Все страхи Бо» получила дату релиза в России. Абсурдистская комедия с Хоакином Фениксом в главной роли выйдет на экраны 4 мая, сообщает прокатчик, компания «Вольга».



Фильм рассказывает о мужчине средних лет, который отправляется в родной город к матери. Путешествие постепенно оборачивается кошмаром, выходящим за рамки времени и пространства.



Ари Астер известен своими хоррорами. В актерский состав, помимо обладателя «Оскара» Феникса вошли также Паркер Поузи, Эми Райан, Нэйтан Лэйн, Пэтти ЛюПон и другие.













Фото: кадр из фильма "Все страхи Бо"



