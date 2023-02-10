Коллективу Третьяковки представили нового гендиректора

Коллективу Государственной Третьяковской галереи представили нового генерального директора, передает пресс-служба Третьяковки.



На руководящей должности Зельфиру Трегулову сменила Елена Проничева.



Нового руководителя коллективу музея представила статс-секретарь — замминистра культуры России Алла Манилова.



Отмечается, что в новой должности Проничевой предстоит продолжить развитие Третьяковской галереи, ее малых музеев, филиалов в Самаре, Калининграде, Владивостоке.



«Мы выражаем огромную благодарность Зельфире Трегуловой за ее работу и поздравляем Елену Проничеву с назначением на пост генерального директора», — говорится в сообщении.



Елена Проничева занимала должность директора Еврейского музея, Центра толерантности, в 2020 году была назначена генеральным директором Политехнического музея. Проничева входит в состав Совета при Президенте РФ по науке и образованию.









Фото: t.me/GT_Gallery