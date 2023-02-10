Захар Прилепин запустит в Москве акцию «Танк Победы»

В Москве пройдет презентация и запуск акции «Танк Победы». Организатором проекта является московский штаб Захара Прилепина.



Основной задачей акции заявлена мобилизация общества для поддержки СВО, сообщили организаторы.



Акция стартует 13 февраля в 12:00 в «Бункере на Лубянке».



«Штаб Захара Прилепина призывает последовать примеру великого подвига советского народа и обращается ко всем жителям нашей страны, мы должны наконец-то очнуться и осознать, что идет СВО, нашим воинам нужна всесторонняя поддержка от российского общества», — рассказали организаторы.



Собранные в ходе акции средства будут направлены в Фонд Захара Прилепина для дальнейшей реализации инициативы.



Основной целью сбора является выполнение заявок от находящихся в зоне СВО бойцов.



Участниками презентации акции станут депутаты, общественники, активисты.



