Иван Васильев выйдет на сцену Большого театра после травмы

Приглашенный солист Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Иван Васильев, пол...
Метрополитен-музей в Нью-Йорке переименовал картину французского художника Эдгара Дега «Русская танц...
Министерство культуры не разрабатывает законопроект о принудительном лицензировании иностранных филь...
В Мариинском театре откроется выставка к 150-летию Федора Шаляпина.
В возрасте 94 лет умер композитор Берт Бакарак. О кончине американского композитора сообщает Washing...
Из сериала «Домашний арест» на ТНТ, сценаристом и продюсером которого выступил юморист Семен Слепако...
Приглашенный солист Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Иван Васильев, пол...
Метрополитен-музей в Нью-Йорке переименовал картину французского художника Эдгара Дега «Русская танц...
Министерство культуры не разрабатывает законопроект о принудительном лицензировании иностранных филь...
В Мариинском театре откроется выставка к 150-летию Федора Шаляпина.
В возрасте 94 лет умер композитор Берт Бакарак. О кончине американского композитора сообщает Washing...
В Уфе состоялось торжественное открытие Международного кинофестиваля «Свой путь», сообщает ТАСС.
В Сети появился трейлер сатирического байопика «Сенека» с Джоном Малковичем в главной роли.
Стартовали съемки сериала «СуперИвановы» с Екатериной Волковой и Михаилом Полицеймако. Производством...
Онлайн-платформа Netflix представила первый трейлер полнометражного фильма — продолжения сериала «Лю...
Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съемок сериала «Короче, план такой».
В Русском музее создан тактильный макет Мраморного дворца для незрячих и слабовидящих посетителей. П...
Музей Победы представит интерактивный спектакль «Дорогой дневник», передает пресс-служба музея. Пост...
Концерт «Морис Равель. Избранное» состоится в Большом зале Московской консерватории, сообщили орга...
9 и 28 февраля в петербургском театре пройдут показы спектакля по мотивам книги «Детство. Отрочест...
Книги писателя Сергея Михалкова в год его 110-летия направят в новые российские регионы. Об этом шла...
Соглашение с российским музеем подписано во время рабочего визита директора монгольского музея Сампи...
Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказался о рекордсмене проката — фильме «Че...
Выпускница ВШСИ и восходящая звезда «Сатирикона» Мария Золотухина посетила премьеру своего первого ф...
10 февраля откроется первая в ГРМ монографическая выставка одного из крупнейших художников Серебря...
09.02.2023