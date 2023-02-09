Иван Васильев выйдет на сцену Большого театра после травмы

По словам представителя артиста, Васильев выйдет на сцену уже 16 февраля.Ранее поступила информация, что артист получил травму во время репетиции балета «Иван Грозный». Сообщалось, что Васильев повредил связки.ГАБТ 16 февраля представит балет «Дон Кихот». Иван Васильев исполняет в постановке партию Базиля.