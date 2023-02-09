Иван Васильев выйдет на сцену Большого театра после травмы

09.02.2023

Иван Васильев выйдет на сцену Большого театра после травмы

Приглашенный солист Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Иван Васильев, получивший травму на репетиции, планирует в скором времени выйти на сцену, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе ГАБТ Катерину Новикову.

По словам представителя артиста, Васильев выйдет на сцену уже 16 февраля.

Ранее поступила информация, что артист получил травму во время репетиции балета «Иван Грозный». Сообщалось, что Васильев повредил связки.

ГАБТ 16 февраля представит балет «Дон Кихот». Иван Васильев исполняет в постановке партию Базиля.


Фото: газета «Культура»