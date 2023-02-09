Метрополитен-музей переименовал картину Дега «Русская танцовщица» в украинскую

Сообщается, что название картины изменилось после требований украинских активистов.В описании работы говорится, что название «Русская танцовщица» фигурировало в книгах, посвященных Дега, вплоть до начала XXI века. Ряд специалистов, указано в описании, уверены, что костюмы являются традиционной украинской одеждой, однако подтверждений, что танцовщицы были из Украины, нет.Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на укранских.