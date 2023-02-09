Вышел трейлер сатирического байопика «Сенека» с Джоном Малковичем

В Сети появился трейлер сатирического байопика «Сенека» с Джоном Малковичем в главной роли.
Стартовали съемки сериала «СуперИвановы» с Екатериной Волковой и Михаилом Полицеймако. Производством...
Онлайн-платформа Netflix представила первый трейлер полнометражного фильма — продолжения сериала «Лю...
Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съемок сериала «Короче, план такой».
В Русском музее создан тактильный макет Мраморного дворца для незрячих и слабовидящих посетителей. П...
В Сети появился трейлер сатирического байопика «Сенека» с Джоном Малковичем в главной роли.
Стартовали съемки сериала «СуперИвановы» с Екатериной Волковой и Михаилом Полицеймако. Производством...
Онлайн-платформа Netflix представила первый трейлер полнометражного фильма — продолжения сериала «Лю...
Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съемок сериала «Короче, план такой».
В Русском музее создан тактильный макет Мраморного дворца для незрячих и слабовидящих посетителей. П...
Музей Победы представит интерактивный спектакль «Дорогой дневник», передает пресс-служба музея. Пост...
Концерт «Морис Равель. Избранное» состоится в Большом зале Московской консерватории, сообщили орга...
9 и 28 февраля в петербургском театре пройдут показы спектакля по мотивам книги «Детство. Отрочест...
Книги писателя Сергея Михалкова в год его 110-летия направят в новые российские регионы. Об этом шла...
Соглашение с российским музеем подписано во время рабочего визита директора монгольского музея Сампи...
Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказался о рекордсмене проката — фильме «Че...
Выпускница ВШСИ и восходящая звезда «Сатирикона» Мария Золотухина посетила премьеру своего первого ф...
10 февраля откроется первая в ГРМ монографическая выставка одного из крупнейших художников Серебря...
Историк-искусствовед и куратор прокомментировала НСН завершение работы на посту гендиректора Третьяк...
Участники проекта «Метод» научатся создавать книги, сценарии видеоигр и фильмов, а также смогут найт...
Первый ролик по фильму Степана Бурнашева опубликовала кинопрокатная компания «Про:взгляд» на своем ю...
Компания «Экспонента» обсуждает с коллегами из КНР прокат художественного и анимационного кино в Рос...
Фильм станет новым проектом продюсера «Дэдпула» и «Джона Уика» Дэвида Литча, сообщил Deadline. ...
В столичном театре заменили все постановки с участием народной артистки РФ. Об этом она сообщила в к...
Зельфира Трегулова, возглавлявшая Третьяковку с 2015 года, покидает пост в связи с истечением контра...
09.02.2023