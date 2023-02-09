Вышел трейлер сатирического байопика «Сенека» с Джоном Малковичем





В Сети появился трейлер сатирического байопика «Сенека» с Джоном Малковичем в главной роли.





Ролик опубликован на канале немецкого дистрибьютора Weltkino Filmverleih.



Сюжет фильма посвящен взаимоотношениям римского философа Сенеки (Джон Малкович) с императором Нероном (Том Ксандер). Нерон начинает подозревать философа в покушении на убийство.



В актерский состав картины также вошли Луис Хоффман, Эндрю Кодзи, Мэри-Луиза Паркер, Джеральдин Чаплин, Джулиан Сэндс и другие. Режиссером проекта выступил Роберт Швентке.



Мировая премьера картины запланирована на 20 февраля и пройдет на Берлинском кинофестивале.

























Фото: кадр из фильма «Сенека»



