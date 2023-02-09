Вышел трейлер полнометражного продолжения сериала «Лютер»





Онлайн-платформа Netflix представила первый трейлер полнометражного фильма — продолжения сериала «Лютер». Триллер получил подзаголовок «Павшее солнце».



Главный герой фильма Джон Лютер (Идрис Эльба) в продолжении сериала сбегает из тюрьмы, чтобы остановить опасного маньяка (Энди Серкис). В актерский состав картины также вошли Синтия Эриво и Дермот Краули.



Сериал «Лютер» выходил с 2010 по 2019 год. Актер Идрис Эльба благодаря проекту получил широкую известность. В новой картине Эльба выступает также в качестве исполнительного продюсера.



Релиз картины состоится на стриминге 10 марта.









Фото: кадр из фильма «Лютер»







