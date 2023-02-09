Завершены съемки авантюрной комедии «Короче, план такой»





Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съемок сериала «Короче, план такой».



Над производством картины, жанр которой определен как «авантюрная комедия», работают продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии», а также при поддержке Института развития интернета.



Проект рассказывает о команде «русских хакеров», которые никогда не встречались в реальной жизни, а знают друг друга только по ник-неймам.



В один из моментов перед группой киберпреступников стоит выбор: сесть в тюрьму, либо работать в интересах страны. Жизнь хакеров меняется, они начинают борьбу за безопасность всего мира.



В актерский состав проекта вошли Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Павел Деревянко и другие.



Премьера картины запланирована на осень 2023 года.









Фото: Wink Originals