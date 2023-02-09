Книги Сергея Михалкова в год 110-летия писателя отправят в библиотеки Донбасса





Книги писателя Сергея Михалкова в год его 110-летия направят в новые российские регионы. Об этом шла речь на встрече министра культуры Ольги Любимовой с вдовой писателя, советником председателя Российского фонда культуры Юлией Субботиной-Михалковой.



По словам Юлии Субботиной-Михалковой, было бы хорошо отправить в библиотеки новых регионов произведения Сергея Михалкова, так как там не хватает таких книг.



Кроме того, Юлия Субботина-Михалкова рассказала об идее издания книг с военными стихами Сергея Владимировича в карманном формате и отправки их на фронт.



Сообщалось также, что в юбилейный год будут подведены итоги Восьмого литературного конкурса имени Сергея Михайловича «Сегодня — дети, завтра — народ».









Фото: t.me/olga_b_lyubimova