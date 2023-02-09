Эрмитаж и Музей Чингис Хана договорились о сотрудничестве

Соглашение с российским музеем подписано во время рабочего визита директора монгольского музея Сампилдондовына Чулууна в Петербург, сообщает агентство «Монцамэ».





Музей Чингис Хана и Эрмитаж будут проводить совместные выставки, полевые и научные исследования, обмениваться специалистами и обучать их. Агентство подчеркнуло, что в Эрмитаже хранится большая коллекция артефактов, связанных с Монголией.





Также монгольский музей подписал соглашения о сотрудничестве с РЭМ, Музеем Востока, Институтом восточных рукописей РАН и Кунсткамерой. Учреждения договорились о расширении исследований монгольского культурного наследия, проведении выставок и обучении сотрудников. Кроме того, в Улан-Баторе (апрель) и Петербурге (ноябрь) запланирована научная конференция к 100-летию раскопок горы Ноён в Монголии, при которых обнаружили некрополь с более чем 200 могил.





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