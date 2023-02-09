Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева

Зельфира Трегулова, возглавлявшая Третьяковку с 2015 года, покидает пост в связи с истечением контракта, сообщили в Минкультуры РФ.





В новой должности Елене Проничевой предстоит продолжить сохранение фондов учреждения и его развитие, «в том числе в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов».





С 2020 года она руководила Политехническим музеем. Ранее курировала проекты на ВДНХ и работала в Еврейском музее.





Зельфира Трегулова возглавляла один из главных российских музеев в течение восьми лет. За эти годы он провел многочисленные масштабные выставки, образовательные мероприятия и научные проекты.





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