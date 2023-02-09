Disney выпустит «Холодное сердце 3» и «Зверополис 2»

Три самые популярные анимационные франшизы студии получат новые части, сообщил глава корпорации Боб Айгер на презентации отчета по итогам первого квартала 2023 года.





Frozen получит триквел, а Zootopia — полнометражный сиквел (в 2022-м вышла антология короткометражек о жителях «Зверополиса»). Кроме того, запланирован пятый фильм по «Истории игрушек», который разрабатывает студия Pixar. Остальные проекты создаст Walt Disney Animation Studios.





Пока у мультфильмов нет ни сценаристов, ни режиссеров. По словам Айгера, первые подробности появятся в ближайшем будущем.





Гендиректор анонсировал новые мультфильмы после сообщений об увольнении 7 тысяч сотрудников (3,2% от общего штата) и потери 2,4 млн подписчиков, уточняет IndieWire.





Фото: кадр из фильма Frozen II