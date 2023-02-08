Рукопись песни Дэвида Боуи продали за 68,7 тысячи долларов

С молотка ушел лист со строчками композиции The Jean Genie, реализованный на аукционе Omega в Лондон...
Режиссер кинокомикса Мэтт Шекман в беседе с The Wrap подтвердил информацию о старте производства F...
Весной и летом в Патриаршем дворце и Успенской звоннице представят более 130 произведений с образа...
В День всех влюбленных в афише Мариинского-2 — репертуарная редкость, которая не идет ни в одном теа...
Ролик по новой адаптации культовой игры «Обитель зла» представили на ютьюбе компании Capcom и Sony...
С молотка ушел лист со строчками композиции The Jean Genie, реализованный на аукционе Omega в Лондон...
Режиссер кинокомикса Мэтт Шекман в беседе с The Wrap подтвердил информацию о старте производства F...
Весной и летом в Патриаршем дворце и Успенской звоннице представят более 130 произведений с образа...
В День всех влюбленных в афише Мариинского-2 — репертуарная редкость, которая не идет ни в одном теа...
Ролик по новой адаптации культовой игры «Обитель зла» представили на ютьюбе компании Capcom и Sony...
8 февраля в 20:00 в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink станет доступна первая серия детективного трил...
Премьерный показ выставки-моноспектакля по рассказам и зарисовкам художницы состоится 11 февраля в Г...
Экспозиция представит диапозитивы XIX века офицера царской армии и фотографии первой трети ХХ века с...
В Санкт-Петербурге открылась выставка художника и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, пере...
Американская платформа Apple TV+ представила дебютный трейлер сериала «Связь». Главные роли в трилле...
Скончался актер Сергей Столяров. Представитель актерской династии Столяровых умер на 63-м году жизни...
Основатели проекта «Песня на войне» предложили признать народным творчество артистов, признанных в Р...
Бывшему актеру Натану Чезингу Хорсу в США предъявлены обвинения в торговле людьми и насилии над деть...
Исторический музей провел реэкспозицию Золотой кладовой, передает пресс-служба Министерства культуры...
Вышла книга военного корреспондента Кирилла Романовского, передает Федеральное агентство новостей.
Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в одной из колоний Белгородской области после ...
Участниками сессии проекта «Музейные маршруты России» в Рязанской области стали около 500 руководите...
Американский актер и комик Бен Стиллер прошел кастинг на роль в сериале «Три одинаковых незнакомца».
Российско-армянский кинорежиссер Сарик Андреасян сообщил о старте производства мультсериала «Манюня»...
Стартовал прием заявок на участие в общероссийской литературной премии «Ясная Поляна», передает прес...
08.02.2023