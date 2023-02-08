Рукопись песни Дэвида Боуи продали за 68,7 тысячи долларов

08.02.2023

Рукопись песни Дэвида Боуи продали за 68,7 тысячи долларов
С молотка ушел лист со строчками композиции The Jean Genie, реализованный на аукционе Omega в Лондоне. Об этом сообщил телеканал ВВС.

Лот представляет собой лист бумаги формата А4, на котором культовый музыкант написал 18 строчек композиции и оставил свою подпись. The Jean Genie вышла в 1972 году, стала первым синглом с шестого альбома певца Aladdin Sane. 

В Omega отметили, что Боуи подарил рукопись основателю своего фан-клуба в Нью-Йорке Нилу Питерсу в 1973 году. Он решил выставить ее на продажу после продажи рукописи Starman за $218 тысяч.

Фото: RCA Records. Добросовестное использование