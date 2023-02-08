Съемки новой «Фантастической четверки» начнутся в 2024 году

Режиссер кинокомикса Мэтт Шекман в беседе с The Wrap подтвердил информацию о старте производства Fantastic Four в будущем году. Премьера новой версии блокбастера по комиксам Marvel назначена на 14 февраля 2025 года.





Шекман признался, что рад возвращению в Marvel Studios. Ранее он снял для нее сериал WandaVision. При этом он оказался перед сложным выбором из-за графика: остаться во франшизе Star Trek или согласиться на создание второго ребута «Фантастической четверки». Хотя режиссеру понравилось работать с Дж.Дж. Абрамсом над четвертой частью «Стартрека», он выбрал перезапуск Fantastic Four для Marvel. Постановщик заменил покинувшего проект Джона Уоттса («Нет пути домой»).





«Фантастическая четверка» станет частью шестой фазы киновселенной «Марвел». Ранее глава студии Marvel и продюсер ребута Кевин Файги говорил, что в фильме представят уже состоявшихся героев и расскажут незнакомую читателям комиксов историю.





Фото: Marvel Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures.

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