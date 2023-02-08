На more.tv стартует сериал о советском маньяке Фишере с Иваном Янковским

8 февраля в 20:00 в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink станет доступна первая серия детективного триллера «Фишер».





Актеры Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко сыграли следователей, которые в 1986 году расследуют серию жестоких убийств подростков в подмосковных лесах близ Рублевского шоссе. Их единственная зацепка — школьник, предположительно столкнувшийся с убийцей в лесу и знавший одного из убитых мальчиков. Однако его родители не хотят, чтобы ребенок общался с милицией, которую в окрестностях никто не хочет видеть.





Режиссеры — Любовь Львова и Сергей Тарамаев («Черная весна»). Авторами идеи и креативными продюсерами стали Наталья Капустина и Сергей Кальварский, написавшие сценарий по материалам дела Сергея Головкина. В реальности удалось доказать, что он совершил 11 убийств. Следователи предполагали, что их было в четыре раза больше. Фишер стал последним казненным в стране человеком до введения моратория.





Фото: кадр из сериала «Фишер»