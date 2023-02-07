Никита Михалков впервые появился на публике после выписки из больницы





Российский кинорежиссер Никита Михалков впервые после перенесенной болезни появился на публике, передает Пятый канал.





Никита Михалков вышел на сцену Театра сатиры в числе актеров спектакля «12» по мотивам одноименного фильма Михалкова с участием Владимира Долинского, Сергея Степанченко, Николая Бурляева и других артистов.



О госпитализации Никиты Михалкова стало известно в начале января. Режиссер был госпитализирован с диагнозом «грипп», врачи определили его состояние как средней степени тяжести.



О выписке режиссера из больницы стало известно 24 января. Никита Михалков сообщил, что будет проходить реабилитацию дома и анонсировал выход нового выпуска своей авторской программы «Бесогон».













Фото: скриншот видео программы «Бесогон»/YouTube