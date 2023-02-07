Вечер «В молитвах неусыпающую Богородицу» пройдет в Москве

Духовный путь Сергея Рахманинова рассмотрят с религиозных позиций на литературно-музыкальном вечере в Москве, сообщили организаторы.
Мероприятие к 150-летию композитора, пианиста и дирижера состоится 5 марта в Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной улице. Его проведет протоиерей Артемий Владимиров, который поделится размышлениями о судьбе Рахманинова, связи его музыки с традициями отечественного искусства.
Гости вечера услышат песнопения из «Литургии Святого Иоанна Златоуста» и «Всенощного бдения», сочинение для хора «В молитвах неусыпающую Богородицу». В концерте примут участие ансамбль «Благовест» под управлением его основательницы и худрука Галины Кольцовой и хор Православной школы искусств под руководством художественной руководительницы Елены Развиной.
Фото предоставлено организаторами