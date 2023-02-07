Россия и Узбекистан проведут заседание Подкомиссии по культуре в очном формате

Культурное взаимодействие двух стран обсудили глава Минкультуры России Ольга Любимова и посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, сообщила пресс-служба ведомства.





Главной темой стал проект «Русские сезоны», проведение которого запланировано на 2023 год. Любимова предложила провести церемонию его открытия в Большом театре Узбекистана им. Алишера Навои. В ее рамках Театр балета Бориса Эйфмана представит «Евгения Онегина». Также проект включает гастроли ведущих театров и творческих коллективов РФ, музейную и образовательную программы, кинопоказы и др.





По словам Асадова, программа Russian Seasons «подготовлена с душой». Также дипломат рассказал о российском туре Ансамбля узбекского народного танца «Бахор», приуроченного к его 65-летию. Он планирует выступить в пяти городах РФ.





Министр культуры РФ пригласила работников музейной отрасли Узбекистана на Конференцию музейных деятелей, которая состоится в Туле в июне. По итогам встречи стороны договорились провести следующее заседание Подкомиссии по культуре в очном формате и проработать время и место его проведения. На межведомственном заседании определят основные векторы развития и планы культурного сотрудничества двух государств.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ