Режиссер «Спутника» Егор Абраменко снимет хоррор God’s Country в Голливуде

07.02.2023
Фильм ужасов «Страна Бога» станет голливудским дебютом российского кинематографиста, сообщил Deadline.
На главную роль пригласили мексиканскую актрису Мелиссу Барреру, известную по адаптации мюзикла «На высоте» и новому «Крику». Сценарий разработал Уилл Судик («Мир Дикого Запада»). Картину спродюсируют компании 6th & Idaho Мэтта Ривза («Бэтмен») и ZQ кинопродюсера Ары Кешишьяна (будущая драма «Эми Уайнхаус» с Нуми Рапас). Съемки планируют запустить летом.
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Егор Абраменко известен по фантастическому хоррору «Спутник» (2020). Также он снял докленту для ТВ «Полк идет» и несколько короткометражек.
Фото: кадр из фильма «Спутник»