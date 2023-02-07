Режиссер «Спутника» Егор Абраменко снимет хоррор God’s Country в Голливуде

07.02.2023

Режиссер «Спутника» Егор Абраменко снимет хоррор God’s Country в Голливуде
Фильм ужасов «Страна Бога» станет голливудским дебютом российского кинематографиста, сообщил Deadline.

На главную роль пригласили мексиканскую актрису Мелиссу Барреру, известную по адаптации мюзикла «На высоте» и новому «Крику». Сценарий разработал Уилл Судик («Мир Дикого Запада»). Картину спродюсируют компании 6th & Idaho Мэтта Ривза («Бэтмен») и ZQ кинопродюсера Ары Кешишьяна (будущая драма «Эми Уайнхаус» с Нуми Рапас). Съемки планируют запустить летом.

Главная героиня отправляется на встречу с женихом в Кентукки. По пути она сталкивается с чем-то настолько зловещим, что человек не может понять. Ее мечты оборачиваются катастрофой библейских масштабов.

Егор Абраменко известен по фантастическому хоррору «Спутник» (2020). Также он снял докленту для ТВ «Полк идет» и несколько короткометражек.

Фото: кадр из фильма «Спутник»