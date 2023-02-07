Элвис Пресли стал шпионом и заговорил голосом Мэттью Макконахи в новом сериале

Звезда «Интерстеллара» Мэттью Макконахи озвучил короля рок-н-ролла в анимационном сериале «Агент Э...
Участники встреч обсудят нематериальные активы отечественных компаний и трансграничный оборот инте...
10 февраля группа представит песню Lost из архивов второго студийного альбома Meteora. Отрывок из не...
Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 8 декабря, пишет ...
Празднование юбилея начнется с открытия экспозиции в Музее-усадьбе Ф.И. Шаляпина в день его рождения...
Звезда «Интерстеллара» Мэттью Макконахи озвучил короля рок-н-ролла в анимационном сериале «Агент Э...
Участники встреч обсудят нематериальные активы отечественных компаний и трансграничный оборот инте...
10 февраля группа представит песню Lost из архивов второго студийного альбома Meteora. Отрывок из не...
Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 8 декабря, пишет ...
Празднование юбилея начнется с открытия экспозиции в Музее-усадьбе Ф.И. Шаляпина в день его рождения...
Премьера сериала, посвященного судьбе оперного певца Федора Шаляпина, состоится 13 февраля. Об этом ...
Первый ролик по грядущему сериалу The Consultant с Кристофом Вальцем появился на официальном ютьюб-к...
Ролик к сериалу Great Expectations по одноименному роману Чарльза Диккенса появился на YouTube-канал...
Телеканал Showtime анонсировал серию новых проектов по двум своим самым сильным сериалам Dexter и Bi...
Автором произведения оказался один из крупнейших представителей испанского золотого века Лопе де В...
Городскую усадьбу Мясоедовых на Большой Дмитровке в Москве отремонтируют и отреставрируют, сообщил...
12 февраля пройдет в Мариинке в сопровождении медных духовых инструментов. В этот день публику ждут ...
7 февраля симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета даст концерт к 150-летию...
Заслуженный артист РФ скончался 6 февраля в возрасте 73 лет, сообщается на сайте Молодежного театра....
Работы финалистов всероссийского конкурса покажут во время I Международного юношеского конкурса пиан...
Сильнейшее за последние сто лет землетрясение в Турции разрушило крепость из списка Всемирного нас...
Исполнитель роли археолога и авантюриста рассказал Variety, почему решил сыграть персонажа в пятом ф...
В Лос-Анджелесе назвали победителей 65-й премии «Грэмми», которую вручили в 91 категории. Полный с...
Драматическая лента французского режиссера и сценариста появится в кинотеатрах РФ летом, передает ТА...
07.02.2023