Элвис Пресли стал шпионом и заговорил голосом Мэттью Макконахи в новом сериале

07.02.2023

Элвис Пресли стал шпионом и заговорил голосом Мэттью Макконахи в новом сериале
Звезда «Интерстеллара» Мэттью Макконахи озвучил короля рок-н-ролла в анимационном сериале «Агент Элвис». Первый тизер шоу опубликовал Netflix.

В новом проекте стриминга Элвис будет не только петь и танцевать, но и защищать США от темных сил. Он ведет двойную жизнь: короля рок-н-ролла и спецагента, завербованнового в шпионскую программу правительства США. 

Комедийный экшн включает 10 эпизодов. За их производство отвечали анимационные студии Sony и Titmouse. Проект разработали Присцилла Пресли, Джон Эдди, Майк Арнольди. Внешний вид персонажей создал Роберт Вэлли, а гардероб Элвиса — Джон Варватос. Над оригинальной партитурой работали Тайлер Бейтс и Тимоти Уильямс.

Шоу дебютирует в марте. 


Фото: кадр из тизера Agent Elvis