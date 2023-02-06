Вышел тизер новой адаптации «Больших надежд» Чарльза Диккенса

Ролик к сериалу Great Expectations по одноименному роману Чарльза Диккенса появился на YouTube-канал...
Телеканал Showtime анонсировал серию новых проектов по двум своим самым сильным сериалам Dexter и Bi...
Автором произведения оказался один из крупнейших представителей испанского золотого века Лопе де В...
Городскую усадьбу Мясоедовых на Большой Дмитровке в Москве отремонтируют и отреставрируют, сообщил...
12 февраля пройдет в Мариинке в сопровождении медных духовых инструментов. В этот день публику ждут ...
Ролик к сериалу Great Expectations по одноименному роману Чарльза Диккенса появился на YouTube-канал...
Телеканал Showtime анонсировал серию новых проектов по двум своим самым сильным сериалам Dexter и Bi...
Автором произведения оказался один из крупнейших представителей испанского золотого века Лопе де В...
Городскую усадьбу Мясоедовых на Большой Дмитровке в Москве отремонтируют и отреставрируют, сообщил...
12 февраля пройдет в Мариинке в сопровождении медных духовых инструментов. В этот день публику ждут ...
7 февраля симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета даст концерт к 150-летию...
Заслуженный артист РФ скончался 6 февраля в возрасте 73 лет, сообщается на сайте Молодежного театра....
Работы финалистов всероссийского конкурса покажут во время I Международного юношеского конкурса пиан...
Сильнейшее за последние сто лет землетрясение в Турции разрушило крепость из списка Всемирного насле...
Исполнитель роли археолога и авантюриста рассказал Variety, почему решил сыграть персонажа в пятом ф...
В Лос-Анджелесе назвали победителей 65-й премии «Грэмми», которую вручили в 91 категории. Полный с...
Драматическая лента французского режиссера и сценариста появится в кинотеатрах РФ летом, передает ТА...
Стриминг HBO Max выпустит следующую серию «Одних из нас» в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается...
Новый фэнтези-экшн Джеймса Кэмерона превзошел его же драму по международному бокс-офису и стал тре...
Кинокомпании Леонардо Ди Каприо и Дж. Дж. Абрамса спродюсируют фильм по детективу Стивена Кинга Bi...
Стриминг Amazon Prime Video представил официальный тизер The Power по одноименному роману Наоми Ал...
С 10 февраля по 4 июня в учреждении пройдет выставка «К звездам упрямо и смело!», говорится в пресс-...
Должность главрежа Новосибирского драмтеатра занял Антон Федоров, сообщается на сайте учреждения. ...
06.02.2023