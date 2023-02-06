Вышел тизер новой адаптации «Больших надежд» Чарльза Диккенса

06.02.2023

Вышел тизер новой адаптации «Больших надежд» Чарльза Диккенса
Ролик к сериалу Great Expectations по одноименному роману Чарльза Диккенса появился на YouTube-канале BBC Trailers. 

Действие разворачивается в Англии в первой половине XIX века и сосредотачивается на взрослении мальчика-сироты Пипа, который  становится состоятельным джентльменом под надзором мисс Хэвишем. 

Главные роли сыграли Финн Уайтхед («Дюнкерк», «Эмили») и обладательница «Оскара» Оливия Колман («Фаворитка», «Отец»). Мини-сериал из шести эпизодов сняли Люси Форбс и Брэйди Худ. Сценарий адаптировал оскароносный автор Стивен Найт («Грязные прелести»). 

Премьера «Больших надежд» состоится весной.


Фото: кадр из трейлера сериала Great Expectations