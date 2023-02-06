Бейонсе, Гарри Стайлз и Кендрик Ламар: названы лауреаты Grammy-2023

В Лос-Анджелесе назвали победителей 65-й премии «Грэмми», которую вручили в 91 категории. Полный список представлен на официальном сайте награды.





В этом году больше всего номинаций (9) и больше всего побед (4) получила Бейонсе благодаря летнему релизу Renaissance. Она выиграла статуэтки во второстепенных номинациях. При этом певица обновила рекорд по количеству «Грэмми», получив за свою карьеру 32 награды. Она же остается лидером по числу номинаций на премию (88).





Гарри Стайлза наградили в одной из главных категорий «Запись года». Звезду диско 80-х Бонни Райт — за «Песню года». Певица и рэп-исполнительница Lizzo победила в категории «Альбом года». Лучшей дебютанткой стала джазовая певица Самара Джой. Оззи Осборна, недавно объявившего о завершении гастролей из-за проблем со здоровьем, чествовали за лучший рок-альбом. Кендрик Ламар победил во всех главных рэп-категориях.





В этом году награду вручили за аудиокнигу — она досталась актрисе Виоле Дэвис. Песни к мультфильму Encanto оценили во основных номинациях саундтреков.





Фото: кадр из клипа Гарри Стайлза Music For a Sushi Restaurant