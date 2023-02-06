Бейонсе стала рекордсменкой по числу Grammy

Стриминг HBO Max выпустит следующую серию «Одних из нас» в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается...
Новый фэнтези-экшн Джеймса Кэмерона превзошел его же драму по международному бокс-офису и стал тре...
Кинокомпании Леонардо Ди Каприо и Дж. Дж. Абрамса спродюсируют фильм по детективу Стивена Кинга Bi...
Стриминг Amazon Prime Video представил официальный тизер The Power по одноименному роману Наоми Ал...
Стриминг HBO Max выпустит следующую серию «Одних из нас» в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается...
Новый фэнтези-экшн Джеймса Кэмерона превзошел его же драму по международному бокс-офису и стал тре...
Кинокомпании Леонардо Ди Каприо и Дж. Дж. Абрамса спродюсируют фильм по детективу Стивена Кинга Bi...
Стриминг Amazon Prime Video представил официальный тизер The Power по одноименному роману Наоми Ал...
С 10 февраля по 4 июня в учреждении пройдет выставка «К звездам упрямо и смело!», говорится в пресс-...
Должность главрежа Новосибирского драмтеатра занял Антон Федоров, сообщается на сайте учреждения. ...
5 февраля музыканты культового рок-коллектива открывают первый за много лет тур по городам РФ. Об ...
Герцог и герцогиня Сассекские перейдут от создания документального контента о себе к выпуску развл...
Звезда «Одних из нас» снялся в пародийном ролике, где сюжет сериала совместили с видеоигрой Mario Ka...
Британский актер рассказал поклонникам о возможности новых съемок во франшизе «Звездные войны» и к...
7 февраля в Красной палате открывается выставка, приуроченная к 50-летию выхода в прокат легендарн...
65-ю церемонию премии Академии звукозаписи США проведет актер из ЮАР Тревор Ноа. В прямом эфире шоу ...
В эфире Первого канала 4 февраля показали финал шоу «Ледниковый период. Снова вместе». ...
Фильм оскароносного режиссера расскажет о том, как бывший участник популярной группы искал себя за е...
Отечественный кинохит покорил новую высоту, заработав в российском прокате более 6,04 млрд рублей. О...
Трагикомедия «Соло для часов с боем» открыла петербургские гастроли московского театра, приуроченн...
Режиссер Колин Треворроу, снявший фантастический фильм «Мир Юрского периода», планирует снять худо...
Американская киностудия Warner Bros. приобрела права на экранизацию нового бестселлера писателя Стив...
06.02.2023