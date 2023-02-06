Бейонсе стала рекордсменкой по числу Grammy

Церемония награждения «Грэмми» прошла в Лос-Анджелесе в 65-й раз. Список лауреатов опубликовали на сайте премии.





Американская исполнительница Beyoncé обновила исторический максимум по количеству золотых граммофонов, которые вручает Академия звукозаписи США. На прошедшей церемонии она получила четыре награды. В итоге в ее копилке — 32 статуэтки. У предыдущего рекордсмена, венгерского дирижера Георга Шолти — 31 премия.





Последний студийник артистки Renaissance стал лучшим среди электронных и танцевальных пластинок. Также ее отметили за R&B-песню, танцевальную запись и традиционное R&B-исполнение. В этом году Бейонсе получила девять номинаций на «Грэмми».





Фото: скриншот / сайт премии Grammy