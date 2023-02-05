Вышел трейлер сериала-триллера «Сила» с Тони Коллетт

05.02.2023

Вышел трейлер сериала-триллера «Сила» с Тони Коллетт
Стриминг Amazon Prime Video представил официальный тизер The Power по одноименному роману Наоми Алдерман. Об этом сообщила «Культуромания».

«Каждая революция начинается с искры», — говорится в синопсисе проекта.

Действие разворачивается в нашем мире, когда внезапно у девочек-подростков начинает проявляться сила — они могут по своему желанию убивать людей током. Способность обнаруживается у девушек по всему миру. Она развивается от покалывания в ключицах до полного изменения баланса сил в мире. Сюжет сосредоточится на нескольких примечательных героинях из Лондона, Сиэтла, а также Нигерии и Восточной Европы. 

«Сила» дебютирует на Prime Video 31 марта.


Фото: кадр из триллера «Сила»