Вышел трейлер сериала-триллера «Сила» с Тони Коллетт

Стриминг Amazon Prime Video представил официальный тизер The Power по одноименному роману Наоми Алдерман. Об этом сообщила «Культуромания».





«Каждая революция начинается с искры», — говорится в синопсисе проекта.





Действие разворачивается в нашем мире, когда внезапно у девочек-подростков начинает проявляться сила — они могут по своему желанию убивать людей током. Способность обнаруживается у девушек по всему миру. Она развивается от покалывания в ключицах до полного изменения баланса сил в мире. Сюжет сосредоточится на нескольких примечательных героинях из Лондона, Сиэтла, а также Нигерии и Восточной Европы.





«Сила» дебютирует на Prime Video 31 марта.



