Лиам Нисон не вернется к роли джедая Квай-Гон Джинна

Британский актер рассказал поклонникам о возможности новых съемок во франшизе «Звездные войны» и киновселенной DC. Об этом сообщил Deadline.





Лиам Нисан не планирует возвращаться к роли мастера-джедая Квай-Гон Джинна, которого сыграл в первом эпизоде Star Wars «Скрытая угроза» (1999). Его персонаж был учителем Оби-Ван Кеноби, также он забрал Энакина Скайуокера с Татуина, чтобы сделать его джедаем.





Актер оказался не в восторге от разросшейся киновселенной Star Wars. Он признался, что как бы ни восторгался «Звездными войнами», «сейчас их так много», что он «сбился со счета».





Также Нисон заявил, что не вернется к роли антагониста в «Бэтмене». В фильмах Кристофера Нолана о Темном рыцаре он сыграл бессмертного Ра’с аль Гула, которого можно было бы показать в новых лентах Мэтта Ривза. Однако актер отказался от роли.





Фото: кадр из Star Wars: Episode I — The Phantom Menace