Тони Колетт и Одесса Янг снимутся в фильме «Примадонна»

04.02.2023

Тони Колетт и Одесса Янг снимутся в фильме «Примадонна»

Тони Колетт и Одесса Янг снимутся в фильме Нэйтана Сильвера «Примадонна». Актрисы ранее вместе снялись в мини-сериале «Лестница».

Сценарий семейной драмы написал Нэйтан Сильвер. Колетт исполнит роль оперной дивы, которая готовится к выступлению своей мечты в Риме. Мечта начинает рушиться, когда к ней приезжает дочь (Янг) прямиком из реабилитационного центра. 

Дочь просит разрешения стать дублершей матери на спектакле, но, получив отказ, решает отомстить.

Дата премьеры и другие подробности фильма не раскрываются. 


Фото: pixabay.com