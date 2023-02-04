Тони Колетт и Одесса Янг снимутся в фильме «Примадонна»





Тони Колетт и Одесса Янг снимутся в фильме Нэйтана Сильвера «Примадонна». Актрисы ранее вместе снялись в мини-сериале «Лестница».





Сценарий семейной драмы написал Нэйтан Сильвер. Колетт исполнит роль оперной дивы, которая готовится к выступлению своей мечты в Риме. Мечта начинает рушиться, когда к ней приезжает дочь (Янг) прямиком из реабилитационного центра.





Дочь просит разрешения стать дублершей матери на спектакле, но, получив отказ, решает отомстить.





Дата премьеры и другие подробности фильма не раскрываются.









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