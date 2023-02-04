Скончалась двукратная номинантка на «Оскар» Мелинда Диллон

04.02.2023

Скончалась двукратная номинантка на «Оскар» Мелинда Диллон

В США скончалась актриса Мелинда Диллон. Двукратная номинантка на «Оскар» умерла в возрасте 83 лет, пишет The Hollywood Reporter.

Мелинда Диллон была номинирована на «Оскар» за роли в фильмах «Близкие контакты третьей степени» (1977) и «Без злого умысла» (1981).

Актриса также снялась в фильмах «На пути к славе», «Пощечина», «Кто боится Вирджинии Вулф?» (номинации на премии Tony и Theatre World award) и других картинах.

О кончине артистки сообщила ее семья. Близкие Диллон сообщили, что актриса скончалась 9 января в своем доме в Лос-Анджелесе на 84-м году жизни.


Фото: Qaiser Official/YouTube