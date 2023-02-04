Скончалась двукратная номинантка на «Оскар» Мелинда Диллон





В США скончалась актриса Мелинда Диллон. Двукратная номинантка на «Оскар» умерла в возрасте 83 лет, пишет The Hollywood Reporter.



Мелинда Диллон была номинирована на «Оскар» за роли в фильмах «Близкие контакты третьей степени» (1977) и «Без злого умысла» (1981).



Актриса также снялась в фильмах «На пути к славе», «Пощечина», «Кто боится Вирджинии Вулф?» (номинации на премии Tony и Theatre World award) и других картинах.



О кончине артистки сообщила ее семья. Близкие Диллон сообщили, что актриса скончалась 9 января в своем доме в Лос-Анджелесе на 84-м году жизни.









Фото: Qaiser Official/YouTube