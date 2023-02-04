Жерар Депардье признался любит Россию, несмотря на СВО





Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, признался, что продолжает считать себя русским и любить русскую культуру, несмотря на события на Украине. Высказывания Депардье приводит немецкая газета Augsburger Allgemeine.



Депардье признался, что с началом спецоперации России на Украине для него ничего не изменилось.



«Я все еще русский. Я люблю русскую культуру...Если я люблю страну, то всегда за ее культуру», — ответил актер на вопрос, изменилось ли его отношение к России после начала СВО.



Депардье добавил, что старается избегать разговоров на тему СВО, так как «никто не в состоянии сказать по этому поводу что-либо действительно разумное».





В минувшем году Депардье выступил с резкой критикой спецоперации и заявил, что все доходы от апрельских концертов отправит в помощь Украине.









Фото: скриншот видео канала Вечерний Ургант/YouTube