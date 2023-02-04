



В Русском музее открылась выставка «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту», передает пресс-служба учреждения.



В выставочный проект вошли произведения 36 художников второй половины XX века из собрания коллекционера, создателя Музея AZ Наталии Опалевой.



Выставка в Мраморном дворце представляет более 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960-1980-х годов: работы Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного и других.





«На выставке "Параллельные вселенные" будут представлены лучшие работы из моей коллекции. О каждой из них можно рассказать историю, ведь за пятьдесят-шестьдесят лет их бытования накопилось немало фактов — как работа была создана, кем и как приобретена, в какую коллекцию попала, на каких выставках и в каких странах побывала и как в конце концов попала в мое собрание...» — рассказала о выставке Наталия Опалева.



По словам коллекционера, основным ядром экспозиции стала абстракция, которая как стилистический прием занимала главное место на ранних этапах формирования так называемого неофициального искусства.









На фото работа Олега Целкова «Портрет»/rusmuseum.ru