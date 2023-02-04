Названа дата релиза сиквела «Гладиатора» с Полем Мескалем





Продолжение боевика «Гладиатор» получило дату релиза. Над сиквелом «Гладиатора» в настоящее время работает режиссер Ридли Скотт.



Премьера картины платформы Paramount состоится 22 ноября 2024 года, передает Deadline.



В фильме появится звезда сериала «Нормальные люди» Поль Мескаль. Актер сыграл роль сына Люциллы, которую в оригинальном фильме сыграла Конни Нильсен.



Сценарий картины подготовили Ридли Скотт с Дэвидом Скарпой. Продюсерами выступили Майкл Прусс, Дуг Уик, Люси Фишер, Ридли Скотт.



В сиквеле действие будет происходить спустя много лет после событий первого фильма.









Фото: кадр из фильма «Нормальные люди»