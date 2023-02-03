Вышел первый трейлер сериала о группе «Король и Шут»

03.02.2023


В Сети появился первый трейлер (18+) сериала «Король и Шут» об истории одноименной панк-группы. Ролик опубликовала платформа «Кинопоиск».

В основу проекта легла история отечественной панк-группы «Король и Шут» и ее фронтмена Михаила Горшенина.

Сериал расскажет о знакомстве будущих участников группы, их творческом пути и гибели Горшенина. Сюжет фильма дополнен фэнтези-линией с участием сказочных героев из песен группы.

Создатели картины определили ее жанр как «панк-сказка».

В актерский состав проекта вошли Константин Плотников, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Влад Коноплев, Данила Россомахин и другие.

Премьера сериала состоится 2 марта.


Фото: скриншот видео канала Кинопоиск премьеры/YouTube