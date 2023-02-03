На ВДНХ вернули скульптуру «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР»





На ВДНХ возвращена утраченная скульптурная композиция «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР». Скульптура возвращена павильону № 6 «Химия», передает портал мэра Москвы.



Скульптура воссоздана по сохранившимся архивным чертежам и фотографиям с использованием метода фотограмметрии.



«Одно из главных украшений павильона "Химия" — скульптурная композиция "Колхозник и колхозница" вернулась на свое историческое место», — говорится в сообщении.



Скульптуру подняли на крышу павильона с помощью специальной техники. Состоящая из десяти элементов композиция собиралась на месте. Реставраторы в ближайшее время заделают стыковочные швы, после чего посетители выставки смогут увидеть скульптуру.









Фото: пресс-служба ВДНХ