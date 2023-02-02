Том Харди сыграет серийного убийцу в экранизации романа «Лазарь»

02.02.2023

Том Харди сыграет серийного убийцу в экранизации романа «Лазарь»

Британский актер Том Харди снимется в экранизации романа «Лазарь» Ларса Кеплера. Производством проекта займется американская стриминговая платформа Apple TV+, пишет Deadline.

Помимо Харди, в главных ролях фильма задействована номинантка на «Эмми» Зази Битц.

В основе экранизации — разошедшаяся большим тиражом серия книг Кеплера «Лазарь».

Том Харди сыграет в фильме серийного убийцу Юрека Вальтера, а Зази Битц — детектива Сагу Бауэр.

Премьера фильма намечена на вторую половину 2023 года.


Фото: Audi Nederland/YouTube