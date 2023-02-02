Том Харди сыграет серийного убийцу в экранизации романа «Лазарь»





Британский актер Том Харди снимется в экранизации романа «Лазарь» Ларса Кеплера. Производством проекта займется американская стриминговая платформа Apple TV+, пишет Deadline.



Помимо Харди, в главных ролях фильма задействована номинантка на «Эмми» Зази Битц.



В основе экранизации — разошедшаяся большим тиражом серия книг Кеплера «Лазарь».



Том Харди сыграет в фильме серийного убийцу Юрека Вальтера, а Зази Битц — детектива Сагу Бауэр.



Премьера фильма намечена на вторую половину 2023 года.









Фото: Audi Nederland/YouTube